Президент «Урала» Иванов о судействе: «Все решает ВАР – может, вообще без арбитров в поле играть? Отмените кресла на трибунах, поставьте лавки – наш футбол катится в яму»

Григорий Иванов в резкой форме раскритиковал судейство в России.

«Урал» ранее не смог выйти в Мир РПЛ, уступив «Ахмату » по сумме двух стыковых матчей.

– Что дальше? Вы остаетесь в «Урале»? Писали, что можете покинуть свой пост, если команда не выйдет в РПЛ.

– Это кто такое говорит?

– Пишут...

– Пусть дальше пишут. Пока никаких решений нет. Состоится совет директоров. Там мы отчитаемся.

Но поймите, нас так судят весь сезон. Вспомните недавний матч с «Родиной ». Четыре пенальти при помощи ВАР. Четыре! Три в наши ворота. Арбитр в поле ничего не назначает, его зовут к монитору. Он решения менял. Как это? Так давайте, может, вообще без арбитров в поле матчи проводить? У нас же все ВАР эти вердикты выносят... Почему у нас ВАР есть только в трех городах? А что с остальными? И это, по-вашему, спортивный принцип?

Наш футбол катится в яму. Я не шучу. Тогда отмените эти кресла на трибунах, поставьте лавки, старые раздевалки. Ну а что? Мы назад возвращаемся с таким судейством. Назад! – сказал президент «Урала».

Президент «Урала» Иванов о стыках с «Ахматом»: «Вы сами не видели, как нас судили обе игры? Против нас команда РПЛ, да еще решения не в нашу пользу. Так даже в 90-е годы не судили!»