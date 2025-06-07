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Иванов об ошибочно отмененном голе «Урала» в стыках с «Ахматом»: «Судейство было необъективным, из-за этого гола мы потеряли место в РПЛ. Не думал, что ведущие судьи могут так себя вести»

Григорий Иванов отреагировал на решение ЭСК по отмененному голу «Урала» «Ахмату».

«Урал» уступил грозненцам (2:1, 0:2) по сумме двух матчей за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Ранее ЭСК РФС признал, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча. 

– Там были чистые ошибки. В первой игре мы выиграли, но и там отменили наш чистый гол. Во втором матче тоже отменили наш гол и поставили пенальти в наши ворота. Какое у меня может быть мнение? Мое мнение – отрицательное.

Никогда не думал, что ведущие судьи могут так себя вести. Это ведь не только мое мнение, но и тех многих людей, которые ко мне подходили. Они говорили, что у нас даже в 90-е годы так не судили.

Вопрос по Бобровскому. Как так? Он ни в чем не замешан, но, будучи резервным арбитром, он в первой игре удаляет нашего тренера. Значит, у них был какой-то конфликт. И вы на следующий тур ставите его на ВАР. Кто принимал такое решение?

Не мне судить, кто прав и виноват. Но был конфликт, зачем его ставить видеоассистентом?

Не думаете, что судейство было предвзятым?

– Я не могу так говорить. Если бы у меня были какие-то факты, я бы их озвучил. Мне показалось, что судейство было необъективным. Но про предвзятость не могу сказать. Это пускай разбираются другие органы. Хорошо, что ЭСК признал ошибку, это показывает, что я ничего не придумал. Из-за этого гола мы потеряли место в РПЛ, – сказал президент «Урала». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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