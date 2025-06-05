Шатов дисквалифицирован на три матча РПЛ и Первой лиги за брань в адрес судьи в игре с «Ахматом». Тренер покинул «Урал» после поражения в стыках
Тренер «Урала» получил красную карточку за ненормативную лексику в адрес арбитра в первом тайме первого стыкового матча за право выступать в Мир РПЛ против «Ахмата». По сумме двух встреч клуб из Екатеринбурга не смог выйти в высший дивизион (2:1, 0:2)
«Удаление тренера Шатова за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в адрес главного арбитра. Приглашали Шатова на заседание, он не явился, никаких объяснений не представил, был представитель клуба «Урал», который сказал, что Шатов в клубе уже не работает.
С учетом всех обстоятельств дела Шатов дисквалифицирован на три игры РПЛ и Первой лиги. Это три матча с учетом автоматической дисквалификации, один уже отбыл», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Шатов также был оштрафован на 30 тыс. рублей за неявку без уважительной причины на заседание КДК.