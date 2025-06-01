Ишков о судействе с «Ахматом»: «Арбитр ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко, говорит, не фаза атаки. Что это за фаза тогда? Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону»

Хавбек «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».

«Урал » по сумме двух стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ уступил «Ахмату » (2:1, 0:2). Во второй игре, которая прошла в субботу в Грозном, судья Сергей Иванов отменил гол хавбека екатеринбуржцев Тимура Аюпова в начале первого тайма из‑за офсайда у Андрея Егорычева.

– Опустошение. Мы сыграли второй тайм слабее, чем предыдущие три. Возможно, это усталость, играем через два дня на третий.

– Как повлиял отмененный гол?

– Думаю, что если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончится. Мы посмотрели повтор, как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко… Подошли к судье спокойно, а он говорит, что это не фаза атаки. Я не знаю, что это за фаза тогда? Мяч летит в нашу сторону ворот. Это был чистый фол.

Если судить по двум матчам, то все все понимали. И все все видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет. Но я не оправдываюсь, мы сыграли плохо. В первом тайме были моменты, когда могли решить все в свою пользу. Но так сложилось, – сказал Илья Ишков .