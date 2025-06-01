  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ишков о судействе с «Ахматом»: «Арбитр ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко, говорит, не фаза атаки. Что это за фаза тогда? Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону»
16

Ишков о судействе с «Ахматом»: «Арбитр ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко, говорит, не фаза атаки. Что это за фаза тогда? Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону»

Хавбек «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».

«Урал» по сумме двух стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Во второй игре, которая прошла в субботу в Грозном, судья Сергей Иванов отменил гол хавбека екатеринбуржцев Тимура Аюпова в начале первого тайма из‑за офсайда у Андрея Егорычева.

– Опустошение. Мы сыграли второй тайм слабее, чем предыдущие три. Возможно, это усталость, играем через два дня на третий.

– Как повлиял отмененный гол?

– Думаю, что если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончится. Мы посмотрели повтор, как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко… Подошли к судье спокойно, а он говорит, что это не фаза атаки. Я не знаю, что это за фаза тогда? Мяч летит в нашу сторону ворот. Это был чистый фол.

Если судить по двум матчам, то все все понимали. И все все видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет. Но я не оправдываюсь, мы сыграли плохо. В первом тайме были моменты, когда могли решить все в свою пользу. Но так сложилось, – сказал Илья Ишков.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoУрал
logoАхмат
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Ишков
logoСергей Сергеевич Иванов
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoАндрей Егорычев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шатов и Томаров покинут тренерский штаб «Урала» после поражения в стыках. Иванов подтвердил
161 июня, 05:14
Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке
2731 мая, 20:24Фото
Тренер «Ахмата» Щербаченко о победе в стыках: «Поздравляю руководство республики, клуба, ребят и болельщиков. Мы не имели права не выполнить задачу»
931 мая, 19:50
Президент «Урала» Иванов о судействе с «Ахматом»: «Отменили гол, поставили «левый» пенальти. Мелкадзе ударил нашего защитника – это фол»
9731 мая, 19:40
Главные новости
Симеоне об отмене гола Альвареса в серии пенальти с «Реалом»: «Мы оскорблены, возмущены. Такие моменты входят в историю футбола. Помню гол Рамоса в 2016-м – был явный офсайд»
1618 минут назад
Данни считает, что Роналду сможет забить 1000 голов: «Криштиану – лучший в мире, много забивает. Он хочет играть еще много лет – это здорово»
422 минуты назад
«Московские команды бились с «Зенитом» в этом сезоне. Именно они не дали петербуржцам стать чемпионами». Зырянов об РПЛ
3330 минут назад
«Краснодар» выступал за сохранение в РПЛ «Оренбурга». Большинство клубов проголосовали за «Пари НН» («РБ Спорт»)
3940 минут назад
Ташуев о будущем: «Хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем»
2144 минуты назад
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
3357 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
71сегодня, 13:06
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
44сегодня, 12:54
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
14сегодня, 12:51
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
2сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» сыграет с «Ностой». Ждем всех на домашнем матче пермяков против новотройчан!
6 минут назадРеклама
Сафонов об ЛЧ: «Российским клубам было бы тяжело в плей-офф. В группе бы поборолись»
211 минут назад
Джака ведет переговоры об уходе из «Байера». Клуб не намерен отпускать 32-летнего хавбека
436 минут назад
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
554 минуты назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
5сегодня, 12:32
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
5сегодня, 12:31
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
11сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
2сегодня, 11:56