Семин об уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного. Федотов принес значительно больше пользы – выиграл серебро и Кубок России»
Юрий Семин не считает уход Марко Николича проблемой для ЦСКА.
Ранее появилась информация, что тренер выкупит свой контракт у армейцев, чтобы возглавить греческий АЕК.
«Это говорит о многих факторах. ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича.
В ЦСКА такой руководитель как Гинер, он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется, и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло.
До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Радимов об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не в рабстве, никого не обманул – никто не вправе осуждать. Вопрос к менеджменту, который так подписал контракт»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14271 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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