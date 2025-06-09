Семин об уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного. Федотов принес значительно больше пользы – выиграл серебро и Кубок России»

Юрий Семин не считает уход Марко Николича проблемой для ЦСКА.

Ранее появилась информация , что тренер выкупит свой контракт у армейцев, чтобы возглавить греческий АЕК.

«Это говорит о многих факторах. ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича .

В ЦСКА такой руководитель как Гинер , он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется, и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло.

До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин .

Радимов об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не в рабстве, никого не обманул – никто не вправе осуждать. Вопрос к менеджменту, который так подписал контракт»