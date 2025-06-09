ЦСКА не рассматривает назначение Осинькина главным тренером («РБ Спорт»)

Игорь Осинькин не возглавит ЦСКА.

Ранее сообщалось , что бывший главный тренер «Крыльев Советов» является одним из главных кандидатов на аналогичную должность в московском клубе.

По информации «РБ Спорт», армейцы не рассматривают 60-летнего специалиста в качестве замены Марко Николичу.

Серб возглавляет ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РПЛ и взяли Фонбет Кубок России.