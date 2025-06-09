ЦСКА не рассматривает назначение Осинькина главным тренером («РБ Спорт»)
Игорь Осинькин не возглавит ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Крыльев Советов» является одним из главных кандидатов на аналогичную должность в московском клубе.
По информации «РБ Спорт», армейцы не рассматривают 60-летнего специалиста в качестве замены Марко Николичу.
Серб возглавляет ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РПЛ и взяли Фонбет Кубок России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14262 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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