Радимов об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не в рабстве, никого не обманул – никто не вправе осуждать. Вопрос к менеджменту, который так подписал контракт»

Владислав Радимов прокомментировал возможный уход Марко Николича из ЦСКА.

Ранее появилась информация , что тренер выкупит свой контракт у армейцев, чтобы возглавить греческий АЕК.

– Тут, наверное, вопрос к менеджменту, который так подписал контракт. А как ты на берегу договорился – так и пожалуйста. Раз ЦСКА эта история изначально устраивала, то Николич выкупает свой контракт – и вопросов-то никаких быть не может.

А если бы армейцы изначально считали, что им этот тренер нужен, что он выиграет, то, может быть, и зарплату бы сделали побольше, и сумма выкупа была бы не 600 тысяч, а, например, 6 млн.

А в нынешней ситуации Николич никого не обманул, он никому ничего не должен. Он свою работу сделал хорошо, и раз есть такая опция в контракте – какие вопросы? Если, конечно, не было какого-то джентльменского соглашения, о котором мы не знаем.

– ЦСКА потеряет от ухода Марко?

– Скажем так, будет непросто, потому что тренер знает команду, она к нему привыкла, все функционировало хорошо. Но обвинять Николича в принятии такого решения не надо – он же не в рабстве.

Осуждать его никто не вправе, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов .

Николич уходит из ЦСКА в АЕК. Ради семьи и еврокубков