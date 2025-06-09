Матвей Кисляк: «Я бы не стал говорить, что стал звездой или открытием. Я еще не добился того, чего добились многие»

Матвей Кисляк заявил, что не чувствует себя звездой Мир РПЛ.

«Я бы не стал говорить, что стал звездой или открытием. Не знаю, как сказать. Ощущения, что я стал звездой, нет.

В любом случае я еще не добился того, чего добились многие. Хочется всегда ставить для себя самые высокие цели. Хочется следующий сезон провести еще лучше и в плане результативности, и в плане игры», – сказал полузащитник ЦСКА .

В минувшем розыгрыше чемпионата России 19-летний футболист провел 22 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.