Головин о повреждениях: «Травма голеностопа была механической – я блокировал удар. От нее случились другие – мышечные»

Александр Головин прокомментировал большое количество травм в этом сезоне.

Полузащитник «Монако » и сборной России рассказал о своих повреждениях в эфире шоу «Это футбол, брат! ».

– Сколько матчей в этом году вы провели с больным голеностопом?

– Полгода. Если брать только этот сезон, то сто процентов от голеностопа у меня случились и другие травмы, мышечные. Травма голеностопа была механической – я блокировал удар.

– Вас тестировали перед тем, как выпустить в общую группу? Смотрели мышечный дисбаланс?

– Смотрели, все нормально. Процент не помню, просто мне сказали, что все в порядке.

– Вы еще со времен ЦСКА говорили, что не любите тейпироваться. Сейчас тейпируетесь?

– Это проблема моего голеностопа. Я пытался тейпироваться, может, неделю.

– А как вы думаете, сколько должен тейпироваться футболист после травмы голеностопа?

– Думаю, около месяца.

– 24 месяца.

Головин о рекламе Gillette: «Съемки длились 11 часов – ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться 1,5 часа, появлялось раздражение, ждали час, все по кругу. Понял, что больше не хочу»