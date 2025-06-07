Депутат Свищев о допросе Дасы: «Нарушение прав человека, Эстония должна нести ответственность. В ООН могли бы рассмотреть эпизод. И стоит присмотреться к спровоцировавшему все журналисту»

Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о допросе Эли Дасы.

Ранее стало известно , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » после его положительных высказываний о России допросила эстонская полиция.

«Это нарушение прав человека, за которое Эстония должна нести ответственность. УЕФА и ФИФА должны жестко отреагировать на подобное враждебное проявление властей Эстонии, вплоть до отзыва возможности проведения домашних матчей, поскольку организаторы не могут обеспечить безопасность приезжающим иностранным спортсменам. Думаю, что и соответствующие комиссии ООН могли бы пристально рассмотреть данный эпизод.

Отдельно стоит еще приглядеться к журналисту, который спровоцировал Дасу . Представитель прессы явно как минимум допускал последующее преследование спортсмена после провоцирующего вопроса.

Так или иначе, все это похоже на заранее спланированную акцию, которая грозит международным скандалом», – сказал депутат Госдумы.