Депутат Журова о допросе Дасы: «Абсолютный беспредел, неприемлемо. Это даже не политика, это за гранью разумного. Эстонцы пытаются доказать миру, что они главные русофобы»

Светлана Журова отреагировала на новость о допросе Эли Дасы.

Ранее стало известно , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.

«Удивительная ситуация. Полиция пришла на основе интервью. Не журналисты, а полиция… До чего они дошли? Это абсолютный беспредел, который неприемлем. Это уже не политика даже, это за гранью разумного. Такими вещами эстонцы пытаются доказать миру, что являются главными русофобами, которыми движет не какой‑то здравый смысл, а обыкновенный национализм.

На самом деле жалко и обидно за то большинство людей в Эстонии, кто не разделяет подобных взглядов. Достаточно посмотреть акцию «Два берега — одна Победа», когда мы ставили экран в Ивангороде. Слава Богу, что теперь людей в Нарве, кто ходил смотреть концерт, не арестовывают хотя бы. Потому что в прошлом году им угрожали арестом», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.