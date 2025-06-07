Делегат ФИФА, представители федераций Израиля и Эстонии вмешалась в дело по допросу Дасы из-за слов о России. Они попросили оставить игрока в покое

Стали известны новые детали инцидента с Эли Дасой.

Ранее сообщалось , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.

По данным «Спорт-Экспресса», делегат ФИФА, представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в дело по допросу футболиста. Они попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое, а также попросили сотрудников полиции уйти.

В настоящий момент Дасе ничего не угрожает.