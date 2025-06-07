Делегат ФИФА, представители федераций Израиля и Эстонии вмешалась в дело по допросу Дасы из-за слов о России. Они попросили оставить игрока в покое
Стали известны новые детали инцидента с Эли Дасой.
Ранее сообщалось, что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо» допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.
По данным «Спорт-Экспресса», делегат ФИФА, представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в дело по допросу футболиста. Они попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое, а также попросили сотрудников полиции уйти.
В настоящий момент Дасе ничего не угрожает.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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