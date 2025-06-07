«Когда Гитлер пришел к власти, ему тоже все рукоплескали, потому что была тотальная ложь в отношении СССР. Все были подвержены пропаганде». Васильев о допросе Дасы полицией в Эстонии
Ранее стало известно, что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо» Эли Дасу после его положительных высказываний о России допросила эстонская полиция.
«Если вспомнить времена, когда Гитлер пришел к власти, ему тоже все рукоплескали и все были счастливы, потому что была тотальная ложь в отношении Советского Союза и восточных стран. Все были подвержены сильнейшей пропаганде, то есть не допускали даже тени сомнений, что Гитлер может быть неправ.
Приблизительно такая же ситуация и сейчас. Я говорю в первую очередь о спорте даже, а не о политике.
Западные специалисты в области пропаганды поработали таким образом, что спортсмены оболванены настолько лживой информацией, что уже не понимают, где правда, а где нет. Они слепо верят в то, что им говорят. Но все это пройдет и вернется на круги своя», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.