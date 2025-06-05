«Ахмат» оштрафован на 270 000 рублей по итогам ответного стыкового матча с «Уралом»

КДК оштрафовал «Ахмат» на 270 тысяч рублей по итогам ответного стыкового матча.

Грозненский клуб сохранил место в Мир РПЛ , обыграв «Урал » по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).

«За необеспечение безопасности «Ахмат » оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление людей на поле принято решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей.

За непредоставление записи с камер видеонаблюдения оштрафовать «Ахмат» на 20 тысяч рублей. И Беришу за выход за пределы технической зоны – на 10 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц .