«Ахмат» оштрафован на 270 000 рублей по итогам ответного стыкового матча с «Уралом»
КДК оштрафовал «Ахмат» на 270 тысяч рублей по итогам ответного стыкового матча.
Грозненский клуб сохранил место в Мир РПЛ, обыграв «Урал» по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).
«За необеспечение безопасности «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление людей на поле принято решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей.
За непредоставление записи с камер видеонаблюдения оштрафовать «Ахмат» на 20 тысяч рублей. И Беришу за выход за пределы технической зоны – на 10 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости