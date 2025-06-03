Мостовой о замене «Химок» в РПЛ: «Надо оставлять «Оренбург» – «Пари НН» вылетел по спортивному принципу, «Ахмат» остался. О лишении лицензии нужно было объявлять до стыков»

Александр Мостовой считает, что «Оренбург» должен заменить «Химки» в Мир РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ по итогам сезона, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Согласно регламенту, решение о том, кто заменит «Химки », примет исполком РФС, причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги.

«Вообще всю эту историю с лишением лицензии «Химок» нужно было объявлять после того, как прошли стыковые матчи. А так получилось, что объявили до стыков и мы увидели, какой ужас творился во втором матче между «Пари НН » и «Сочи ».

Давайте следовать из логики – «Пари НН» вылетел по спортивному принципу от «Сочи», «Ахмат» остался, обыграв «Урал ». Получается, что в РПЛ надо оставлять «Оренбург», но это все судя из логики», – сказал бывший игрок сборной России.

«Оренбург» вылетел из РПЛ напрямую, заняв предпоследнее, 15-е, место в таблице РПЛ , набрав 19 очков в 30 турах. Последним стал «Факел», набравший 18 очков.