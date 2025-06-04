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  • Ташуев о будущем: «Хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем»
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Ташуев о будущем: «Хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем»

Сергей Ташуев ответил на вопрос о своем будущем.

«Я готов работать как в РПЛ, так и в Первой лиге. Придя в «Факел», я хотел вытащить команду из сложной ситуации и выстраивать сильную игру. Дайте мне время, чтобы разобраться с наследием предыдущего тренера — не важно, кто тренировал до меня, — затем мне понадобится определенный срок, чтобы построить свою команду.

Когда Моуринью выиграл Лигу чемпионов с «Порту», он сказал: «Это заслуга президента! Он терпел меня и дал время реализоваться». Так было и у Слуцкого с Гинером. Нужно сначала вытащить команду из грязи, а потом я начну выстраивать свой проект.

Я вытаскивал «Ахмат» с 16-го места, поставил игру хорошую, но зимой по определенным причинам нам не получилось все реализовать на сборах. Сегодня я хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем!

Было бы мне интересно возглавить «Урал»? С Григорием Викторовичем [Ивановым] мы часто встречались, общались. Помню, как он ломал двери после поражений (смеется). Если он обратится ко мне, я с удовольствием возглавил бы «Урал», сказав ему: «Викторович, дорогой, наконец-то», – сказал бывший главный тренер «Ахмата». 

Сергей Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось»

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoГригорий Иванов
logoЕвгений Гинер
logoУрал
logoАхмат
logoЖозе Моуринью
logoПервая лига
logoЛеонид Слуцкий
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