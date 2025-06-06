Дешам о 4:5 от Испании: «Мы превосходили их в игре. Франция лучше контролировала ход матча. Я не виню только защитников за пропущенные голы – их оставляли один в один»

Дидье Дешам считает, что Франция переиграла Испанию, несмотря на поражение.

Испания в полуфинале Лиги наций вела у Франции со счетом 5:1 и одержала победу (5:4).

Франция превзошла Испанию по ударам – 26:15, в створ – 9:8. При этом французы впервые за 56 лет пропустили пять голов за матч .

«У меня смешанные чувства. Было тяжело проигрывать 0:2 по итогам первого тайма – ведь у нас было так много моментов.

Потом мы уступали 1:5, но не сдались. Нельзя отказываться от всего – мы сделали много хороших вещей сегодня. Мы лучше контролировали игру, чем Испания .

Раз мы пропустили пять голов, то могли бы лучше сыграть в защите. Этот момент расстраивает. Когда у такого соперника появляется возможность, они зачастую действуют очень эффективно.

Качество игроков соперника приводит к ошибкам, но если мы пропускаем, значит, в каждом моменте могли сыграть лучше. Я не буду винить только защитников, потому что им часто приходилось играть один в один. Клеман Лангле играл, но не был готов на 100% - во вторник ему пришлось съездить в Мадрид, и он вернулся очень поздно.

Мы превосходили Испанию в игре. Это очень высокий уровень, и, учитывая молодость нашего состава, это сослужит нам хорошую службу.

Я стараюсь сохранять ясность ума, нет необходимости отбрасывать все, что было в этом матче. Когда пропускаешь пять голов, это значит, что не все сделано правильно, но это самый высокий уровень.

Шерки ? Он очень креативен, забивает отличные голы. Райан для этого и выходит на поле. В нашей команде много интересных игроков группы атаки, но все они не могут играть вместе разом. Когда есть возможность что-то изменить, это интересно», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам в эфире TF1.