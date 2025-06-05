Франция пропустила 5 голов за матч впервые с 1969 года – от Испании в Лиге наций

Сборная Франции пропустила 5 голов за матч впервые за 56 лет – от Испании.

Испания обыгрывает Францию (5:3, второй тайм) в полуфинале Лиги наций.

Впервые с 12 марта 1969 года французы пропустили так много в одной игре. Тогда Англия разгромила Францию (5:0) на «Уэмбли» в товарищеском матче.

Ворота команды Дидье Дешама сегодня защищает Майк Меньян из «Милана ».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.