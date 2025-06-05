Франция пропустила 5 голов за матч впервые с 1969 года – от Испании в Лиге наций
Сборная Франции пропустила 5 голов за матч впервые за 56 лет – от Испании.
Испания обыгрывает Францию (5:3, второй тайм) в полуфинале Лиги наций.
Впервые с 12 марта 1969 года французы пропустили так много в одной игре. Тогда Англия разгромила Францию (5:0) на «Уэмбли» в товарищеском матче.
Ворота команды Дидье Дешама сегодня защищает Майк Меньян из «Милана».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Stats Foot
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