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Лига наций. 1/2 финала. Испания сыграла 5:4 с Францией

В среду сборная Германии уступила Португалии (1:2) в 1/2 финала Лиги наций.

В четверг Испания обыграла Францию (5:4).

Матчи «Финала четырех» проходят в Мюнхене и Штутгарте.

Лига наций

1/2 финала

Лига наций. Полуфинал
5 июня 19:00, МХП-Арена
Испания
Завершен
5 - 4
Франция
Матч окончен
90’
+6’
Коне
Гави
90’
+6’
90’
+4’
Коло-Муани
90’
+3’
  Коло-Муани
Мерино   Гави
90’
+1’
84’
  Вивиан
82’
Тео
79’
  Шерки
Ойарсабаль   Агехова
77’
Ле Норман   Вивиан
77’
76’
Дембеле   Коло-Муани
72’
Лангле   Люка Эрнандес
  Ямаль
67’
Педри   Фабиан Руис
64’
Н. Уильямс   Ольмо
64’
63’
Д. Дуэ   Барколя
63’
Олисе   Шерки
63’
Калулу   Гюсто
59’
  Мбаппе
  Педри
55’
  Ямаль
54’
51’
Рабьо
2тайм
Перерыв
Ямаль
33’
  Мерино
25’
  Н. Уильямс
22’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Мерино, Субименди, Педри, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль, Ремиро, Райя, Вивиан, Мингеса, Гримальдо, Кубарси, Фермин Лопес, Фабиан Руис, Пино, Ольмо, Иско, Гави, Алекс Баэна, Агехова, Мората
Запасные: Фабиан Руис, Ольмо, Иско, Агехова, Мингеса, Райя, Пино, Гави, Вивиан, Мората, Ремиро, Гримальдо, Кубарси, Фермин Лопес, Алекс Баэна
1тайм
Франция:
Меньян, Тео, Лангле, Конате, Калулу, Рабьо, Коне, Д. Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Шевалье, Самба, Павар, Динь, Люка Эрнандес, Гюсто, Баде, Шерки, Заир-Эмери, Тчуамени, Гендузи, М. Тюрам, Коло-Муани, Барколя
Запасные: Фабиан Руис, Ольмо, Иско, Агехова, Мингеса, Райя, Пино, Гави, Вивиан, Мората, Ремиро, Гримальдо, Кубарси, Фермин Лопес, Алекс Баэна
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Лига наций. Полуфинал
4 июня 19:10, Альянц Арена
Германия
Завершен
1 - 2
Португалия
Матч окончен
90’
Роналду   Пальинья
84’
Рубен Диаш
Фюллькруг
84’
Виртц
84’
83’
Нету   Диогу Жота
Та
80’
Павлович   Адейеми
71’
Антон   Нмеча
71’
68’
  Роналду
63’
  Франсишку Консейсау
Вольтемаде   Фюллькруг
61’
Сане   Гнабри
61’
Миттельштедт   Гозенс
60’
58’
Тринкау   Франсишку Консейсау
58’
Жоау Невеш   Семеду
58’
Рубен Невеш   Витинья
52’
Мартинес
52’
Рубен Невеш
  Виртц
48’
2тайм
Перерыв
Германия
тер Стеген, Антон, Кох, Та, Виртц, Сане, Миттельштедт, Павлович, Горетцка, Киммих, Вольтемаде, Бауманн, Нюбель, Керер, Гозенс, Раум, Гросс, Нмеча, Андрих, Бисхоф, Фюллькруг, Ундав, Адейеми, Гнабри
Запасные: Фюллькруг, Гнабри, Нмеча, Керер, Гозенс, Гросс, Ундав, Раум, Бауманн, Нюбель, Андрих, Бисхоф, Адейеми
1тайм
Португалия:
Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Нету, Роналду, Тринкау, Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Вейга, Педру Гонсалвеш, Мора де Карвалью, Витинья, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Франсишку Консейсау, Рафаэл Леау
Запасные: Фюллькруг, Гнабри, Нмеча, Керер, Гозенс, Гросс, Ундав, Раум, Бауманн, Нюбель, Андрих, Бисхоф, Адейеми
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лига наций

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1013 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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