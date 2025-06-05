Матч окончен
Лига наций. 1/2 финала. Испания сыграла 5:4 с Францией
В среду сборная Германии уступила Португалии (1:2) в 1/2 финала Лиги наций.
В четверг Испания обыграла Францию (5:4).
Матчи «Финала четырех» проходят в Мюнхене и Штутгарте.
Лига наций
1/2 финала
Лига наций. Полуфинал
5 июня 19:00, МХП-Арена
Лига наций. Полуфинал
4 июня 19:10, Альянц Арена
Завершен
1 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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