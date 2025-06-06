5:4 Испании и Франции – самый результативный матч в истории Лиги наций

Испания и Франция провели самый результативный матч в истории Лиги наций.

Встреча команд в полуфинале турнира завершилась победой испанцев со счетом 5:4.

Забив 9 голов за матч, Испания и Франция установили рекорд Лиги наций по результативности – ранее такого количества забитых мячей не было ни в одной игре турнира.

В финале Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет в воскресенье, 8 июня.