5:4 Испании и Франции – самый результативный матч в истории Лиги наций
Испания и Франция провели самый результативный матч в истории Лиги наций.
Встреча команд в полуфинале турнира завершилась победой испанцев со счетом 5:4.
Забив 9 голов за матч, Испания и Франция установили рекорд Лиги наций по результативности – ранее такого количества забитых мячей не было ни в одной игре турнира.
В финале Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет в воскресенье, 8 июня.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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