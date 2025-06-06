Франция превзошла Испанию по ударам – 26:15, в створ – 9:8. Команда Дешама проиграла со счетом 4:5

Франция нанесла больше ударов, чем Испания, в матче Лиги наций.

Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал турнира, обыграв Францию со счетом 5:4.

За весь матч Испания пробила по воротам соперника 15 раз, на счету «трехцветных» 26 попыток.

По ударам в створ счет 9:8 в пользу Франции.