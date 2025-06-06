Ямаль стал лучшим игроком матча Испания – Франция. 17-летний вингер «Барсы» сделал дубль
Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Франция в Лиге наций.
Испания победила Францию со счетом 5:4 в полуфинале турнира и сыграет за трофей против Португалии.
17-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» забил два гола – один с пенальти, который сам и заработал, другой – с игры.
Ямаль также за 90+ минут нанес пять ударов, пробежал 9,8 км и разогнался до 31,6 км/час.
Подробная статистика выступлений Ламина – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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