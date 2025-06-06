Ямаль стал лучшим игроком матча Испания – Франция. 17-летний вингер «Барсы» сделал дубль

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Франция в Лиге наций.

Испания победила Францию со счетом 5:4 в полуфинале турнира и сыграет за трофей против Португалии.

17-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» забил два гола – один с пенальти, который сам и заработал , другой – с игры.

Ямаль также за 90+ минут нанес пять ударов, пробежал 9,8 км и разогнался до 31,6 км/час.

Подробная статистика выступлений Ламина – здесь.