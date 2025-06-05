Испания и Португалия сыграют в финале Лиги наций, Германия и Франция – в матче за 3-е место

Определились финалисты Лиги наций УЕФА.

В сегодняшнем полуфинальном матче сборная Испании обыграла Францию (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Португалией.

Сборные Франции и Германии , уступившие в полуфинале, сыграют между собой за 3-е место.

Оба матча пройдут в воскресенье, 8 июня.