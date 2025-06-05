Испания и Португалия сыграют в финале Лиги наций, Германия и Франция – в матче за 3-е место
Определились финалисты Лиги наций УЕФА.
В сегодняшнем полуфинальном матче сборная Испании обыграла Францию (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Португалией.
Сборные Франции и Германии, уступившие в полуфинале, сыграют между собой за 3-е место.
Оба матча пройдут в воскресенье, 8 июня.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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