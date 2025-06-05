Ямаль заработал пенальти в матче с Францией – Рабьо сбил вингера Испании. Ламин впервые во взрослой карьере исполнил удар с точки и забил
Ламин Ямаль заработал и реализовал пенальти в матче Испания – Франция.
Испания громит Францию (4:0, второй тайм) в полуфинале Лиги наций.
На 51-й минуте хавбек «Марселя» Адриен Рабьо подкатился под вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в штрафной площади и сбил 17-летнего испанца.
Судья Майкл Оливер назначил пенальти и показал желтую карточку французу. ВАР проверил эпизод, в том числе на предмет возможного офсайда, и подтвердил решение рефери.
Ямаль уверенно реализовал попытку, разведя мяч и вратаря «Милана» Майка Меньяна в разные стороны.
Отметим, что Ямаль впервые во взрослой карьере исполнил удар с пенальти. Ранее он реализовал все три попытки в сборной Испании U17.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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