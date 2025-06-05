Мбаппе забил за Францию впервые за 8 матчей – с пенальти Испании. Форвард «Реала» сам заработал стандарт

Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти и прервал сухую серию в сборной.

Испания громит Францию (5:1, второй тайм) в полуфинале Лиги наций.

На 58-й минуте судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота испанцев после того, как защитник «Тоттенхэма » Педро Порро дернул за руку Мбаппе, уронив форварда «Реала » на газон. ВАР подтвердил решение рефери.

Килиан реализовал свою попытку с точки, разведя мяч и Унаи Симона по разным углам.

У Мбаппе прервалась серия из семи матчей без голов за сборную Франции. До этого он забивал в ворота Польши на Евро-2024 – тоже с пенальти.

Нападающий забил 49-й гол в 89-м матче за сборную Франции. В списке бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (57).

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.