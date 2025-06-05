Мбаппе забил за Францию впервые за 8 матчей – с пенальти Испании. Форвард «Реала» сам заработал стандарт
Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти и прервал сухую серию в сборной.
Испания громит Францию (5:1, второй тайм) в полуфинале Лиги наций.
На 58-й минуте судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота испанцев после того, как защитник «Тоттенхэма» Педро Порро дернул за руку Мбаппе, уронив форварда «Реала» на газон. ВАР подтвердил решение рефери.
Килиан реализовал свою попытку с точки, разведя мяч и Унаи Симона по разным углам.
У Мбаппе прервалась серия из семи матчей без голов за сборную Франции. До этого он забивал в ворота Польши на Евро-2024 – тоже с пенальти.
Нападающий забил 49-й гол в 89-м матче за сборную Франции. В списке бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (57).
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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