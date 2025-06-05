«Наполи» отказал «Аль-Хилалю» и хочет 75 млн за Осимхена, Виктор тоже не принял предложение на 26 млн в год. Индзаги уговаривает форварда перейти

«Наполи» и Виктор Осимхен отклонили предложения «Аль-Хилаля».

Ранее сообщалось , что клуб из Саудовской Аравии предложил 65+5 миллионов евро за 26-летнего нигерийского нападающего.

По данным Джанлуки Ди Марцио , «Наполи » отказал «Аль-Хилалю» и хочет получить 75 млн за своего игрока. Саудовцы, как ожидается, предложат 70 миллионов.

Кроме того, Осимхен не согласовал условия контракта с ближневосточным клубом, который предлагает форварду зарплату 26 млн евро в год и бонусы.

Как информирует Альфредо Педулла, новый главный тренер «Аль-Хилаля » Симоне Индзаги в последние дни общался с Осимхеном, рассказывал ему про проект клуба.

Виктор провел сезон в аренде в «Галатасарае » и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах. Его подробная статистика – здесь .