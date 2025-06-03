«Галатасарай» готов предложить 60-65 млн евро за Осимхена и платить форварду 15 млн в год. «Аль-Хилаль» дает игроку 40 млн за сезон (Патрик Бергер)

За трансфер Виктора Осимхена борются два клуба.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, нападающий «Наполи » получил два официальных предложения – от «Галатасарая » и «Аль-Хилаля».

Турецкий клуб, за который форвард играл на правах аренды в сезоне-2024/25, готов предложить неаполитанцам 60-65 миллионов евро за игрока. Самому Осимхену «Галатасарай» готов платить рекордные для клуба 15 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту.

Саудовцы предлагают Виктору соглашение с зарплатой 40 миллионов евро «чистыми» за сезон.

Ожидается, что 26-летний футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни.