«Галатасарай» готов предложить 60-65 млн евро за Осимхена и платить форварду 15 млн в год. «Аль-Хилаль» дает игроку 40 млн за сезон (Патрик Бергер)
За трансфер Виктора Осимхена борются два клуба.
По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, нападающий «Наполи» получил два официальных предложения – от «Галатасарая» и «Аль-Хилаля».
Турецкий клуб, за который форвард играл на правах аренды в сезоне-2024/25, готов предложить неаполитанцам 60-65 миллионов евро за игрока. Самому Осимхену «Галатасарай» готов платить рекордные для клуба 15 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту.
Саудовцы предлагают Виктору соглашение с зарплатой 40 миллионов евро «чистыми» за сезон.
Ожидается, что 26-летний футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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