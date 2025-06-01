«Ювентус» отказался от покупки Осимхена в связи с ожидаемым уходом Джунтоли. У форварда есть предложение от «Аль-Хилаля»
«Ювентус» выходит из гонки за Виктора Осимхена.
Как сообщает инсайдер Альфредо Педулла, в связи с вероятным уходом спортивного директора Кристиано Джунтоли туринский клуб больше не рассматривает возможность подписания нападающего «Наполи».
Отмечается, что интерес к Осимхену проявляет «Аль-Хилаль», готовый предложить игроку выгодный контракт, чтобы переманить его на Ближний Восток.
В контракте нигерийца прописана клаусула на сумму 75 миллионов евро, которая будет действовать только для клубов за пределами Серии A в это трансферное окно.
Прошедший сезон 26-летний Осимхен провел в аренде в «Галатасарае», забив 26 голов и отдав 5 голевых передач в 30 матчах чемпионата Турции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости