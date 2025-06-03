Тренер Нигерии: «Осимхен – лучший нападающий мира. Может, он перейдет в «МЮ», «Челси», «Барсу» или «Реал». Виктор хочет забивать голы даже во сне»

Тренер сборной Нигерии назвал Виктора Осимхена лучшим нападающим мира.

26-летний форвард «Наполи » провел сезон в аренде в «Галатасарае » и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах.

«Для меня Виктор – лучший нападающий мира.

Ему сложно приехать на матч [против России], потому что он провел сезон под большим давлением. Реальность такова, что есть трансферное окно – в этот период такой игрок, как он, не сосредоточен на игре на 100%.

Я должен защитить его физически и морально, потому что, возможно, он осуществит трансфер. Может быть, это будет клуб типа «Манчестер Юнайтед ». Или, может, «Челси», «Барселона » или «Реал Мадрид». Так что ему нужно сосредоточиться на этом.

Он хочет побеждать даже во время тренировок – это безумие. Когда занятие заканчивается, он остается на поле и забивает снова и снова. Я думаю, что, может быть, даже когда он спит, он тоже хочет забивать», – цитирует Эрика Шелля BBC Sport Africa.