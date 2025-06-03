Тренер Нигерии: «Осимхен – лучший нападающий мира. Может, он перейдет в «МЮ», «Челси», «Барсу» или «Реал». Виктор хочет забивать голы даже во сне»
26-летний форвард «Наполи» провел сезон в аренде в «Галатасарае» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах.
«Для меня Виктор – лучший нападающий мира.
Ему сложно приехать на матч [против России], потому что он провел сезон под большим давлением. Реальность такова, что есть трансферное окно – в этот период такой игрок, как он, не сосредоточен на игре на 100%.
Я должен защитить его физически и морально, потому что, возможно, он осуществит трансфер. Может быть, это будет клуб типа «Манчестер Юнайтед». Или, может, «Челси», «Барселона» или «Реал Мадрид». Так что ему нужно сосредоточиться на этом.
Он хочет побеждать даже во время тренировок – это безумие. Когда занятие заканчивается, он остается на поле и забивает снова и снова. Я думаю, что, может быть, даже когда он спит, он тоже хочет забивать», – цитирует Эрика Шелля BBC Sport Africa.