«Аль-Хилаль» предложил «Наполи» 65+5 млн евро за Осимхена (Фабрицио Романо)

«Аль-Хилаль» сделал «Наполи» официальное предложение по Виктору Осимхену.

Саудовский клуб предложил за 26-летнего форварда сборной Нигерии 65 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов, сообщает Фабрицио Романо .

Теперь «Наполи » должен принять решение. «Аль-Хилаль» ведет переговоры с Осимхеном по поводу зарплаты и контракта.

Виктор провел сезон в аренде в «Галатасарае » и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, что Симоне Индзаги теперь возглавляет «Аль-Хилаль », в команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.