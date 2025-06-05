«Аль-Хилаль» предложил «Наполи» 65+5 млн евро за Осимхена (Фабрицио Романо)
«Аль-Хилаль» сделал «Наполи» официальное предложение по Виктору Осимхену.
Саудовский клуб предложил за 26-летнего форварда сборной Нигерии 65 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов, сообщает Фабрицио Романо.
Теперь «Наполи» должен принять решение. «Аль-Хилаль» ведет переговоры с Осимхеном по поводу зарплаты и контракта.
Виктор провел сезон в аренде в «Галатасарае» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, что Симоне Индзаги теперь возглавляет «Аль-Хилаль», в команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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