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Нагельсманн о Роналду: «У него великолепное тело в 40 лет. Он много вкладывает в себя – результат виден всем»

Юлиан Нагельсманн похвалил тело Криштиану Роналду.

Сборная Германии уступила Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций. Португальский форвард забил победный гол в матче.

«В его 40 лет у Роналду великолепное тело, он много в него вкладывает. Он много вкладывает в себя, и результат виден всем.

Он забил гол, и это не случайно», – отметил главный тренер немецкой сборной.

Юлиан Нагельсманн: «Когда обнимаешь Крооса, он будто из стали. Его тело в лучшем состоянии за последние годы, ноль проблем. Тони на пике и способен отыграть 90 минут в каждом матче»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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