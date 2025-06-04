Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
Юлиан Нагельсманн считает, что Криштиану Роналду все еще опасен на поле.
Сборная Германии сегодня сыграет командой Португалии в рамках 1/2 финала Лиги наций. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
«У него выдающаяся карьера, продолжающаяся много лет. Играть на таком уровне так долго – это нечто исключительное. Он забил невероятное количество голов и оказал большое влияние на команды, за которые выступал.
Надеюсь, сегодня он не окажет большого влияния на игру. Несмотря на возраст, он все еще очень опасен, представляет угрозу у ворот и силен в воздухе в штрафной. Нам нужно быть начеку», – сказал главный тренер сборной Германии.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Bayern & Germany на X
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