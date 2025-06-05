У Роналду 19 голов в 24 матчах за Португалию при Мартинесе
Криштиану Роналду забил 19 голов за Португалию при Роберто Мартинесе.
Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию в полуфинальном матче со счетом 2:1. Роналду забил победный гол на 68-й минуте.
В 24 матчах под руководством Мартинеса Роналду забил 19 голов за национальную команду. Испанский специалист возглавил сборную Португалии в январе 2023 года.
Всего на счету Криштиану 137 голов за Португалию. 40-летний форвард является рекордсменом по голам за национальные команды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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