Роналду забил 7-й гол в Лиге наций, больше лишь у Дьокереша – 9 голов

Криштиану Роналду забил седьмой гол в Лиге наций и претендует на первое место.

40-летний форвард сборной Португалии забил победный гол в полуфинале против Германии (2:1) в Мюнхене.

Этот мяч стал седьмым для Криштиану в нынешнем розыгрыше турнира. Нападающий «Аль-Насра » догнал в списке бомбардиров Эрлинга Холанда (Норвегия) и Жоржа Микаутадзе (Грузия ). Больше забил лишь швед Виктор Дьокереш – 9 голов.

В финале Лиги наций Португалия 8 июня встретится с победителем пары Испания – Франция.