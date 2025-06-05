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Роналду забил 7-й гол в Лиге наций, больше лишь у Дьокереша – 9 голов

Криштиану Роналду забил седьмой гол в Лиге наций и претендует на первое место.

40-летний форвард сборной Португалии забил победный гол в полуфинале против Германии (2:1) в Мюнхене.

Этот мяч стал седьмым для Криштиану в нынешнем розыгрыше турнира. Нападающий «Аль-Насра» догнал в списке бомбардиров Эрлинга Холанда (Норвегия) и Жоржа Микаутадзе (Грузия). Больше забил лишь швед Виктор Дьокереш – 9 голов.

В финале Лиги наций Португалия 8 июня встретится с победителем пары Испания – Франция.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСборная Португалии по футболу
logoЖорж Микаутадзе
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
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logoсборная Норвегии по футболу
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