Роналду забил 7-й гол в Лиге наций, больше лишь у Дьокереша – 9 голов
Криштиану Роналду забил седьмой гол в Лиге наций и претендует на первое место.
40-летний форвард сборной Португалии забил победный гол в полуфинале против Германии (2:1) в Мюнхене.
Этот мяч стал седьмым для Криштиану в нынешнем розыгрыше турнира. Нападающий «Аль-Насра» догнал в списке бомбардиров Эрлинга Холанда (Норвегия) и Жоржа Микаутадзе (Грузия). Больше забил лишь швед Виктор Дьокереш – 9 голов.
В финале Лиги наций Португалия 8 июня встретится с победителем пары Испания – Франция.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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