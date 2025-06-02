Киммих о Роналду: «Читал, что он забил 136 голов за сборную. У Криштиану невероятная статистика, он больше 20 лет играет на очень высоком уровне»

Йозуа Киммих высоко оценил игру Криштиану Роналду за сборную Португалии.

Сборная Германии сыграет с португальцами в Лиге наций 4 июня. Этот матч может стать для Киммиха 100-м в составе национальной команды. Роналду предстоит 220-я игра.

«Это много для меня значит. Провести столько игр за Германию – большая честь. Это показывает, что я играл на очень высоком уровне последние 9-10 лет и, к счастью, редко получал травмы. У меня было много взлетов и падений в сборной, быть здесь – великая честь для меня. Надеюсь, дальше – больше.

Я читал, что Роналду забил 136 голов за сборную. Мне до этого далеко. У Криштиану невероятная статистика, особенно если посмотреть на стабильность: он играет на очень высоком уровне уже больше 20 лет и бьется за свою страну. А для меня уже 100 игр – повод для гордости», – смеясь сказал полузащитник.