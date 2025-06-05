Сергей Ташуев: «Я за расширение РПЛ до 18 команд. Россия – большая страна. У нас много интересных команд, им надо дать право играть»

Сергей Ташуев высказался за расширение Мир РПЛ согласно спортивному принципу.

«Скорее всего, «Пари НН» займет 16-е место по итогам голосования и вылетит. В этот сезоне «Химки » устроили лиге веселую жизнь.

Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия – большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Факел» или «Оренбург» могут оставить в РПЛ вместо «Пари НН». РФС хотел, чтобы клубы проголосовали и сами решили, кого нужно оставить в высшем дивизионе из-за банкротства «Химок».

Алаев о 15 или 18 клубах в РПЛ: «Нет почвы, «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим? Это неровный календарь, пересмотр контрактов – рад, что не поднимали эту тему»

Президент «Оренбурга» о замене «Химок»: «Мы пострадали больше других, не получив деньги за трансфер Веры. «Пари НН» не воспользовался шансом остаться в РПЛ»