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Сергей Ташуев: «Я за расширение РПЛ до 18 команд. Россия – большая страна. У нас много интересных команд, им надо дать право играть»

Сергей Ташуев высказался за расширение Мир РПЛ согласно спортивному принципу.

«Скорее всего, «Пари НН» займет 16-е место по итогам голосования и вылетит. В этот сезоне «Химки» устроили лиге веселую жизнь.

Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия – большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Факел» или «Оренбург» могут оставить в РПЛ вместо «Пари НН». РФС хотел, чтобы клубы проголосовали и сами решили, кого нужно оставить в высшем дивизионе из-за банкротства «Химок».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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