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Семшов о собрании клубов РПЛ: «Из хорошего чемпионата делают цирк. Мы на рынке, что ли? Давайте проголосуем, кто чемпион. У нас проблема, что во всех лигах работают непрофессионалы»

Игорь Семшов недоволен выставлением судьбы «Пари НН» на голосование клубов РПЛ.

«Мне даже смешно об этом говорить. Чтобы у нас все было четко, нужно правильно прописывать регламент и знать о возможных форс-мажорах. Сейчас проголосовали 13 клубов, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ. Не имею ничего против клуба, мне без разницы, кто останется в нижней части. Но где спортивная составляющая?

Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию. Люди в лиге просто так сидят? Они не работают! У нас проблема, что во всех лигах и любом виде спорта работают непрофессионалы и посторонние люди.

Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию? Знали. Тогда дайте играть стыки 14-й и 15-й командам, а 13-я остается. Все, вопрос снят! Мы с вами за две минуты нашли выход!

Случился форс-мажор. У нас устраивают какие-то голосования. Вы зачем в футбол вообще играете? Где спортивная составляющая? Если вы работаете, то работайте так, чтобы не было вопросов.

Расширьте лигу, как этого хотели, – все останутся. Мы сыграли стыки, и начались непонятки.

Футбольные люди должны заниматься футболом, а их порой просто не подпускают. Футбольный человек думает по-иному!

Я не имею ничего против никого, но это ненормальная ситуация. Говорят о каком-то голосовании! Мы на рынке, что ли? Давайте проголосуем, кто у нас будет чемпионом в следующем году.

Из хорошего российского чемпионата делается какой-то цирк. Расширьте чемпионат до 18 команд или меняйте регламент. Но голосование – это неправильно», – заявил бывший полузащитник «Динамо».

РПЛ объявила о голосовании большинства клубов за сохранение «Пари НН» в лиге: «Мнение будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС»

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1396 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Семшов
logoЧемпионат.com
logoХимки
logoПари НН
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
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