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Президент «Оренбурга» о замене «Химок»: «Мы пострадали больше других, не получив деньги за трансфер Веры. «Пари НН» не воспользовался шансом остаться в РПЛ»

Президент «Оренбурга» высказался о предложении клубов оставить «Пари НН» в РПЛ.

3 июня на общем собрании клубы Мир РПЛ  большинством голосов поддержали сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в лиге в следующем сезоне.

– 13 клубов РПЛ высказались за то, чтобы в новом сезоне остался «Пари НН». При этом не все футбольные люди считают подобное соблюдением спортивного принципа, потому что нижегородский клуб уже проиграл стыки «Сочи». Вы какой точки зрения придерживаетесь?

– Да, мне тоже кажется, что в данной ситуации сложно говорить о соблюдении спортивного принципа. «Пари НН» занял место в зоне стыковых матчей, получил шанс сохранить свое место в РПЛ, но не воспользовался им, проиграл «Сочи» и по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. То есть формально все три клуба – «Оренбург», «Факел» и «Пари НН» – находились в одном статусе, не очень понятно, почему среди членов РПЛ возникло такое единение.

Если клуб так легко оставляют в лиге, несколько теряется весь смысл стыковых матчей. Повторюсь, у «Пари НН» был шанс остаться в РПЛ, но они им не воспользовались. В этой ситуации, как мне кажется, необходимо оценивать дополнительные факторы, и понятно, что в ряде вопросов и у двух оставшихся клубов РПЛ, и у «Урала» есть свои преимущества.

Отдельно нужно сказать, что «Оренбург», на мой взгляд, больше других пострадал во всей ситуации с «Химками». Клуб осуществил трансфер Лукаса Веры, ключевого игрока, который сыграл определяющую роль в результатах подмосковной команды в сезоне, при этом не получил за него денежных средств, которые могли бы быть использованы для укрепления и комплектования команды, и, как следствие, попал в зону вылета. Безусловно, это не основной фактор, повлиявший на результаты «Оренбурга», но недооценивать его, как мне кажется, также не стоит.

– «Оренбург» свой голос отдал как клуб РПЛ или вы участвовали в опросе ФНЛ?

– Мы, как и «Факел» с «Пари НН», к сожалению, не принимали участия в обсуждении и формировании общего мнения на собрании РПЛ, так как на тот момент формально уже были исключены из числа членов лиги.

В формировании мнения клубов Первой лиги мы также участия не принимали, так как еще не были включены в ее состав. Меня, кстати, несколько удивили результаты опроса клубов Первой лиги, которые в большинстве своем также поддержали «Пари НН», а не коллег по первенству из «Урала». Логику формирования этого мнения я не очень понял.

– Каким вам видится справедливое решение вопроса, кто должен играть в РПЛ в сезоне‑2025/26?

– По моему мнению, особенно если мы говорим о необходимости соблюдения спортивного принципа, наиболее логичным выходом из сложившийся ситуации было бы сохранение в РПЛ команды, занявшей 13‑е место в чемпионате, и проведение стыковых матчей с участием 14‑й и 15‑й команд.

Такое развитие событий, как мне кажется, вызвало наименьшее количество вопросов со стороны болельщиков и футбольного сообщества, а также позволило бы решить судьбу места в РПЛ в спортивной борьбе, непосредственно на футбольном поле. РПЛ, как я понимаю, планирует вносить соответствующие изменения в регламент соревнований, так что в дальнейшем подобных ситуаций, надеюсь, возникать не должно.

Сейчас же мы ждем финального решения исполкома РФС, чтобы получить официальный ответ на вопрос о лиге, в которой мы будем играть в следующем году, – сказал Кирилл Волженкин.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
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