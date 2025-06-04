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Роналду подошел к болельщикам в инвалидных колясках, одна из них тронулась и ударила форварда в голень. Криштиану потер ушибленное место, улыбнулся, дал автограф и сделал фото

Болельщик в инвалидной коляске случайно ударил Криштиану Роналду.

40-летний форвард «Аль-Насра» в расположении сборной Португалии готовится к сегодняшнему полуфиналу Лиги наций против Германии.

Возле отеля команды Роналду подошел к двум болельщикам в инвалидных колясках, чтобы дать автографы. Одна из колясок тронулась и ударила португальца в голень.

Криштиану потер ушибленное место, улыбнулся, расписался на футболке болельщика и сфотографировался со вторым парнем.

Скриншот: en.as.com

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoКриштиану Роналду
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