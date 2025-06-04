Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших центральных нападающих попали 20 игроков:
1. Килиан Мбаппе («Реал»);
2. Роберт Левандовски («Барселона»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Лаутаро Мартинес («Интер»);
6. Александер Исак («Ньюкасл»);
7. Хулиан Альварес («Атлетико»);
8. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
9. Серу Гирасси («Боруссия»);
10. Антуан Гризманн («Атлетико»);
11. Матео Ретеги («Аталанта»);
12. Виктор Осимхен («Галатасарай»);
13. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
14. Маркус Тюрам («Интер»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
16. Матеус Кунья («Вулверхэмптон» / «Манчестер Юнайтед»);
17. Крис Вуд («Ноттингем Форест»);
18. Джонатан Дэвид («Лилль»);
19. Кай Хавертц («Арсенал»);
20. Беньямин Шешко («Лейпциг»).