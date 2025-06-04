Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й

Килиан Мбаппе признан лучшим центрфорвардом мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших центральных нападающих попали 20 игроков:

1. Килиан Мбаппе («Реал »);

2. Роберт Левандовски («Барселона »);

3. Харри Кейн («Бавария »);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Лаутаро Мартинес («Интер »);

6. Александер Исак («Ньюкасл »);

7. Хулиан Альварес («Атлетико»);

8. Виктор Дьокереш («Спортинг »);

9. Серу Гирасси («Боруссия »);

10. Антуан Гризманн («Атлетико »);

11. Матео Ретеги («Аталанта »);

12. Виктор Осимхен («Галатасарай »);

13. Омар Мармуш («Манчестер Сити »);

14. Маркус Тюрам («Интер »);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср »);

16. Матеус Кунья («Вулверхэмптон » / «Манчестер Юнайтед »);

17. Крис Вуд («Ноттингем Форест »);

18. Джонатан Дэвид («Лилль »);

19. Кай Хавертц («Арсенал »);

20. Беньямин Шешко («Лейпциг »).