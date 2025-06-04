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  • Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й
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Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й

Килиан Мбаппе признан лучшим центрфорвардом мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших центральных нападающих попали 20 игроков:

1. Килиан МбаппеРеал»);

2. Роберт ЛевандовскиБарселона»);

3. Харри КейнБавария»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Лаутаро МартинесИнтер»);

6. Александер ИсакНьюкасл»);

7. Хулиан Альварес («Атлетико»);

8. Виктор ДьокерешСпортинг»);

9. Серу ГирассиБоруссия»);

10. Антуан ГризманнАтлетико»);

11. Матео РетегиАталанта»);

12. Виктор ОсимхенГалатасарай»);

13. Омар МармушМанчестер Сити»);

14. Маркус ТюрамИнтер»);

15. Криштиану РоналдуАль-Наср»);

16. Матеус КуньяВулверхэмптон» / «Манчестер Юнайтед»);

17. Крис ВудНоттингем Форест»);

18. Джонатан ДэвидЛилль»);

19. Кай ХавертцАрсенал»);

20. Беньямин ШешкоЛейпциг»).

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoРоберт Левандовски
logoБавария
logoЭрлинг Холанд
logoХарри Кейн
logoЛаутаро Мартинес
logoАлександер Исак
logoНьюкасл
logoХулиан Альварес
logoСпортинг
logoВиктор Дьокереш
logoСеру Гирасси
logoБоруссия Дортмунд
logoАтлетико
logoАнтуан Гризманн
logoАталанта
logoМатео Ретеги
logoМанчестер Сити
logoГалатасарай
logoВиктор Осимхен
logoМаркус Тюрам
logoОмар Мармуш
logoКриштиану Роналду
logoИнтер
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoВулверхэмптон
logoМатеус Кунья
logoМанчестер Юнайтед
logoЛилль
logoНоттингем Форест
logoДжонатан Дэвид
logoКрис Вуд
logoАрсенал
logoРБ Лейпциг
logoКай Хавертц
logoБеньямин Шешко
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