Нани о Португалии: «Роналду не обязательно играть по 90 минут, иногда достаточно 10-20»
Нани поделился мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Криштиану всегда готов помочь – вопрос в том, как. Ему не обязательно играть по 90 минут. Иногда достаточно 10-20.
Он может выйти в старте, а если устал или надо удержать счет – тренер может выпустить более свежего игрока», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и португальской сборной Нани в интервью YouTube-каналу «Мяч Production».
Нани также высказался о стиле игры сборной Португалии.
«Мы потеряли часть своей идентичности: раньше стремились бежать вперед, рисковать, бить издали. Сейчас играем слишком аккуратно – будто просто хотим затолкать мяч в ворота», – сказал 38-летний Нани.
Португалия сыграет с Германией в полуфинале Лиге наций. Матч пройдет 4 июня.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Мяч Production»
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