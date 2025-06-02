Нани о Португалии: «Роналду не обязательно играть по 90 минут, иногда достаточно 10-20»

Нани поделился мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Криштиану всегда готов помочь – вопрос в том, как. Ему не обязательно играть по 90 минут. Иногда достаточно 10-20.

Он может выйти в старте, а если устал или надо удержать счет – тренер может выпустить более свежего игрока», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и португальской сборной Нани в интервью YouTube-каналу «Мяч Production» .

Нани также высказался о стиле игры сборной Португалии .

«Мы потеряли часть своей идентичности: раньше стремились бежать вперед, рисковать, бить издали. Сейчас играем слишком аккуратно – будто просто хотим затолкать мяч в ворота», – сказал 38-летний Нани.

Португалия сыграет с Германией в полуфинале Лиге наций . Матч пройдет 4 июня.