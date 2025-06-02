Роналду поздравил Португалию U17 с победой на Евро: «Звезды🏆»
Криштиану Роналду поздравил Португалию с победой на чемпионате Европы (U17).
Юношеская сборная Португалии разгромила Францию (3:0) в финале Евро-2025 (U17) и в седьмой раз выиграла турнир.
«Поздравляю, звезды!🏆» – написал 40-летний нападающий основной сборной Португалии и «Аль-Насра» Роналду.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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