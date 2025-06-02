Роналду поздравил Португалию U17 с победой на Евро: «Звезды🏆»

Криштиану Роналду поздравил Португалию с победой на чемпионате Европы (U17).

Юношеская сборная Португалии разгромила Францию (3:0) в финале Евро-2025 (U17) и в седьмой раз выиграла турнир.

«Поздравляю, звезды!🏆» – написал 40-летний нападающий основной сборной Португалии и «Аль-Насра » Роналду .