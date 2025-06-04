Пономарев про Бабича: «Защитник для кухарок, у него в мозгах ##### нет по игре. Руководство «Спартака» не разбирается в футболе, если продлевает с ним контракт»

Владимир Пономарев раскритиковал «Спартак» и защитника Срджана Бабича.

Вчера красно-белые и 29-летний серб продлили контракт до 2027 года.

«Спартак» совершил ошибку, продлив контракт с Бабичем. Могли найти грамотного человека, например, как Роша в ЦСКА.

Руководство «Спартака » не разбирается в футболе, если продлевает контракт с таким игроком. Если хотите занимать высокие места, то от таких избавляться надо. С Бабичем «Спартак» ничего не выиграет.

Это противный защитник для кухарок. По игре у него в мозгах ##### (ни черта) нет. Меня бесит, когда футболист ни черта на поле не соображает.

Таких идиотов много. Они просто хотят задержаться в командах, чтобы получать сумасшедшие деньги, но класса у них нет. Плохо отношусь к этому защитнику», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.