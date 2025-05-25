«Бабич недостоин в «Спартаке» выступать, он никакой, мяча боится. Есть еще подобные – Дркушич из «Зенита», они в футбол играть не умеют, но лезут – тут большие деньги». Пономарев о защитниках

Владимир Пономарев заявил, что Срджан Бабич недостоин играть за «Спартак» .

«Худший защитник сезона – Бабич. Когда «Спартак» обороняется, то иногда до смешного доходит.

Есть еще люди подобные, например, Дркушич из «Зенита ». Есть еще несколько человек. Их вообще к футболу допускать нельзя, потому что они в него играть не умеют. Я уже и с судьями разговаривал, чтобы они с этими борцами карточками разбирались.

Меня удивляет, что защитник такого уровня, как Бабич, играет в «Спартаке». Он недостоин в «Спартаке» выступать!

Ну, если не умеешь в футбол играть, не надо тебе этим делом заниматься. Но лезут же все равно в футбол, потому что в нем большие деньги.

В межсезонье «Спартаку» надо срочно Бабича продавать и искать ему замену. Он в обороне просто никакой, мяча боится», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Пономарев считает Бабича худшим защитником РПЛ: «Противно смотреть. Здоровый, но глупый кобел, без рук играть не умеет. В «Спартаке», «Локо», «Динамо» подобие защитников, нормально только в ЦСКА»