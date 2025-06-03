Бабич и «Спартак» продлили контракт до 2027 года

«Спартак» объявил о продлении контракта со Срджаном Бабичем.

Новое соглашение красно-белых с сербским защитником рассчитано до 2027 года. Оно предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Бабич выступает за «Спартак » с лета 2023 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник отметился 2 голами и результативной передачей в 26 матчах Мир РПЛ .

Его подробная статистика доступна здесь .