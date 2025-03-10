  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о «Спартаке»: «Вперед выбивать надо, идиоты! Денисов – не уровень клуба, у него мозгов нет! Бабич, собака, хватает соперников, раньше тех, кто так играл, презирал весь футбольный мир»
37

Пономарев о «Спартаке»: «Вперед выбивать надо, идиоты! Денисов – не уровень клуба, у него мозгов нет! Бабич, собака, хватает соперников, раньше тех, кто так играл, презирал весь футбольный мир»

Владимир Пономарев раскритиковал футболистов «Спартака» за игру с «Рубином».

Красно-белые уступили казанскому клубу (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ. Даниил Денисов сделал результативную ошибку, приведшую к голу Мирлинда Даку.

«Сколько можно уже ошибаться? «Спартак» же все время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперед выбивать надо, идиоты!

У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку.

Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть. У нас не поднимется футбол пока люди за трусы и майки хватают. Раньше тех, кто так играет, презирал весь футбольный мир. 

Денисов – это не уровень «Спартака», однозначно. Ни в коем случае! Это не топовый футболист. Команды с 7-9 места – это его уровень», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРубин
logoДаниил Денисов
logoСрджан Бабич
Владимир Алексеевич Пономарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о Барко с «Рубином»: «Неутомимый – 90-я минута, а он пашет, обостряет. А как он пробил с точки паненкой? Вот это мастерство. Смолов на домашнем ЧМ так исполнить не смог»
15сегодня, 15:27
Попов о стычке в матче «Рубин» – «Спартак»: «Даку можно было не удалять – он провоцировал красиво, а Дуарте применил силу. Судья решил уравнять составы»
20сегодня, 10:27
Орлов о «Спартаке» и 1:2 с «Рубином»: «Почему не подписали Даку, а сделали ставку на Гарсию? Реализация албанца решила исход, это игрок уровня Кордобы»
42сегодня, 07:30
Денисов об ошибке с «Рубином»: «Увидел Умярова в центре, подработал, нападающий прочитал момент. Мог сыграть проще. Случилось, что случилось, назад время не вернуть»
73вчера, 20:49
Главные новости
«Ман Сити» интересуется Камавинга. Хавбек еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» летом (Флориан Плеттенберг)
5 минут назад
Попов об угловом ЦСКА перед голом «Химкам»: «ВАР либо спят, либо чай уходят заваривать, им вообще по барабану! Казните судью – он должен был заставить переставить мяч по правилам»
214 минут назад
Асхабадзе про Божина и расизм: «Будем защищать вице-капитана, «г» выливается без доказательств, Сережа не кричал этих вещей. Видео любое смонтировать, подрисовать стрелочку – это что, доказательство?»
1319 минут назад
Хвича о матче с «Ливерпулем»: «Шансы 50 на 50. Против них нелегко доминировать – «ПСЖ» сделал это. Матч на «Энфилде» – самый важный в сезоне»
728 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
вчера, 20:00Спецпроект
Титов о Венделе: «Если красную отменят, это будет нечестно по отношению к дерби. Если есть закон – его надо исполнять. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы»
3940 минут назад
«ПСЖ» больше не интересуется Салахом (Le Parisien)
1440 минут назад
КДК 13 марта рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом». Божин приглашен на заседание
46сегодня, 16:28
Асхабадзе о расизме в адрес Вендела: «Я в игре ничего не слышал, нужны доказательства. Нужно признать, что на каждом стадионе присутствуют провокаторы или придурки»
19сегодня, 16:22
Экс-игрок «Факела» Шарифи о расизме в адрес Вендела: «Это могло быть сделано по указке со стороны «Спартака». Многих можно уговорить сделать это за пару тысяч»
47сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» оплатит фанатам выезд на матч с «Рубином». Игроки возьмут на себя транспорт и билеты
4 минуты назадВидео
Быстров о матче с Гренадой: «Карпин ушел из «Ростова», чтобы серьезно подготовить сборную к этому. Сейчас важно набирать очки, чтобы не опуститься в рейтинге куда-нибудь на дно»
1033 минуты назад
Первая лига. «Балтика» сыграет с «Ротором»
31сегодня, 14:29
Депутат Свищев о соперниках России: «Сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать, так УЕФА и ФИФА запугивают их. Играть нужно и с Гренадой в нынешних условиях»
449 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Фернандесом. Клуб выложил ролик об угрожающем Земле астероиде: «Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м»
553 минуты назадВидео
Депутат Журова: «С Гренадой стоит сыграть хотя бы ради того, чтобы помахать российским флагом и послушать гимн. Людям хочется испытать патриотические эмоции»
22сегодня, 16:31
Зелиньски пропустит полтора месяца из-за мышечной травмы. Хавбек «Интера» получил повреждение, сыграв 3 минуты против «Монцы»
5сегодня, 16:09
Колосков о матче России с Гренадой: «Осталось только Сент-Винсент пригласить, и будет полный комплект. Экзотики нашему футболу хватает»
6сегодня, 15:57
Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»
2сегодня, 15:44
Головин вернется к тренировкам завтра. Хавбек «Монако», пропустивший 4 матча, готовится к игре с «Анжером»
2сегодня, 15:38