Пономарев о «Спартаке»: «Вперед выбивать надо, идиоты! Денисов – не уровень клуба, у него мозгов нет! Бабич, собака, хватает соперников, раньше тех, кто так играл, презирал весь футбольный мир»
Красно-белые уступили казанскому клубу (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ. Даниил Денисов сделал результативную ошибку, приведшую к голу Мирлинда Даку.
«Сколько можно уже ошибаться? «Спартак» же все время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперед выбивать надо, идиоты!
У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку.
Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть. У нас не поднимется футбол пока люди за трусы и майки хватают. Раньше тех, кто так играет, презирал весь футбольный мир.
Денисов – это не уровень «Спартака», однозначно. Ни в коем случае! Это не топовый футболист. Команды с 7-9 места – это его уровень», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
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