Пономарев о «Спартаке»: «Вперед выбивать надо, идиоты! Денисов – не уровень клуба, у него мозгов нет! Бабич, собака, хватает соперников, раньше тех, кто так играл, презирал весь футбольный мир»

Владимир Пономарев раскритиковал футболистов «Спартака» за игру с «Рубином».

Красно-белые уступили казанскому клубу (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ . Даниил Денисов сделал результативную ошибку , приведшую к голу Мирлинда Даку.

«Сколько можно уже ошибаться? «Спартак » же все время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперед выбивать надо, идиоты!

У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку.

Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть. У нас не поднимется футбол пока люди за трусы и майки хватают. Раньше тех, кто так играет, презирал весь футбольный мир.

Денисов – это не уровень «Спартака», однозначно. Ни в коем случае! Это не топовый футболист. Команды с 7-9 места – это его уровень», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.