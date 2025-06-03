Тео интересен «Атлетико». Защитник «Милана» не соглашается на переход в «Аль-Хилаль»
Тео Эрнандес может вернуться в «Атлетико».
Ранее «Милан» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер левого защитника за 35 миллионов евро.
Однако француз до сих пор не дал согласия на переезд в Саудовскую Аравию, где ему готовы платить 18 млн в год. Футболист надеется получить серьезное предложение в Европе.
Интерес к Тео также проявил «Атлетико», который сделал несколько запросов о трансфере своего воспитанника. Но никакого прогресса в плане переговоров с «Миланом» нет, утверждает Джанлука Ди Марцио.
Напомним, Эрнандес принадлежал «Атлетико» до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м – в «Милан». Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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