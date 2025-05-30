«Аль-Хилаль» предлагает Тео 18 млн евро в год чистыми. «Милан» и защитник не могут договориться о продлении контракта (Calciomercato)
Тео Эрнандес, вероятно, будет продан этим летом.
Calciomercato сообщает, что сегодня агент защитника встречался с новым спортивным директором «Милана» Игли Таре, но им не удалось ни о чем договориться. Уход француза становится все более вероятным.
Подписать Эрнандеса хочет «Аль-Хилаль». Ожидается, что в ближайшее время «россонери» получат от него официальное предложение.
Представители саудовского клуба контактируют с агентом Тео и уже предложили зарплату в размере 18 млн евро в год (после вычета налогов). Игрок пока ничего не ответил.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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