«Милан» в случае ухода Тео может взять Камбьязо из «Ювентуса» или Удоджи из «Тоттенхэма». Дестини стоит не менее 40 млн евро (Calciomercato)
«Милану» интересен Андреа Камбьязо.
Calciomercato сообщает, что в случае продажи Тео Эрнандеса «россонери» могут предпринять попытку подписать защитника «Ювентуса», с которым Массимилиано Аллегри, новый тренер команды, уже работал в Турине.
Еще больше «Милану» нравится Дестини Удоджи из «Тоттенхэма», но за него придется заплатить не менее 40 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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