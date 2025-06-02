«Милан» в случае ухода Тео может взять Камбьязо из «Ювентуса» или Удоджи из «Тоттенхэма». Дестини стоит не менее 40 млн евро (Calciomercato)

«Милану» интересен Андреа Камбьязо.

Calciomercato сообщает, что в случае продажи Тео Эрнандеса «россонери» могут предпринять попытку подписать защитника «Ювентуса », с которым Массимилиано Аллегри , новый тренер команды, уже работал в Турине.

Еще больше «Милану » нравится Дестини Удоджи из «Тоттенхэма », но за него придется заплатить не менее 40 млн евро.