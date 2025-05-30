Тео может перейти в «Aль-Хилаль». Защитник «Милана» – приоритетная цель саудовского клуба

«Aль-Хилаль» намерен подписать Тео Эрнандеса.

Об этом сообщили Фабрицио Романо и Маттео Моретто.

Саудовцы напрямую контактируют с «Миланом » по поводу игрока. 27-летний защитник определен в качестве приоритетной цели клуба.

На данный момент между клубами нет соглашения. Кроме того, необходимо дождаться решения самого игрока, который пока не дал добро на переход.

Ранее сообщалось , что «россонери» приняли решение не продлевать с защитником контракт, истекающий летом 2026 года. Утверждалось, что запросы француза не устроили руководство.