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Тео может перейти в «Aль-Хилаль». Защитник «Милана» – приоритетная цель саудовского клуба

«Aль-Хилаль» намерен подписать Тео Эрнандеса.

Об этом сообщили Фабрицио Романо и Маттео Моретто.

Саудовцы напрямую контактируют с «Миланом» по поводу игрока. 27-летний защитник определен в качестве приоритетной цели клуба.

На данный момент между клубами нет соглашения. Кроме того, необходимо дождаться решения самого игрока, который пока не дал добро на переход.

Ранее сообщалось, что «россонери» приняли решение не продлевать с защитником контракт, истекающий летом 2026 года. Утверждалось, что запросы француза не устроили руководство.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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